Budget fédéral 2021 : un endettement impressionnant mais gérable

Des services de garde à 10 $ à travers le Canada

Le gouvernement prévoit investir environ 30 milliards $ sur 5 ans pour établir à travers le Canada des places subventionnées en services de garde pour les jeunes enfants, une initiative qui se veut permanente.

«Ça fait longtemps qu’on en parle», rappelle Luc Godbout. «Ça a des effets sur la croissance économique, sur la participation au marché du travail, et ça rend les mères plus autonomes. Le Québec a servi pendant plus de 20 ans de projet pilote, et là on a décidé de l’étendre au reste du Canada.»

Concilier l’enjeu travail-famille

Le cas du Québec a permis aux chercheurs de tirer des conclusions solides sur les bénéfices économiques des services de garde pour jeunes enfants, soutient Trevor Tombe.

«Les recherches démontrent clairement que ça a un effet et que ça augmente la participation sur le marché du travail, particulièrement des femmes avec de jeunes enfants. C’est un des facteurs qui expliquent que le Québec a un taux de participation beaucoup plus élevé des femmes au marché du travail que beaucoup d’autres régions», selon l’économiste.

Geneviève Tellier note pour sa part que «jusqu’à la pandémie, ce n’était pas clair si les gens voulaient un tel service parce que ça coutait très cher [au gouvernement]. Mais avec la pandémie, on s’est rendu compte que même si ça coûte cher, les bénéfices surpassent les frais. C’est-à-dire que ça aide à concilier tout l’enjeu travail-famille, et ça aide les femmes sur le marché du travail aussi».