Les organismes de la francophonie canadienne, eux, pourront notamment trouver leur part du gâteau dans les millions prévus au budget pour la revitalisation du secteur des arts et de la culture.

Plus de 80 millions $ sur deux ans sont réservés dans le budget pour appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires dans les milieux linguistiques minoritaires.

Les programmes d’immersion française ont une enveloppe prévue de plus de 180 millions $ sur trois ans, visant à appuyer les efforts pédagogiques dans les écoles et les établissements postsecondaires, le recrutement et le maintien des enseignants, ainsi que l’apprentissage du français dès le plus jeune âge.

Arts, culture et loisirs dans le budget fédéral 2021

Le budget note une diminution de 35% des emplois dans le secteur des arts, de la culture et des loisirs entre février 2020 et février 2021: la perte la plus importante de toutes les sphères d’activité économique. Les services d’hébergement et de restauration arrivent en deuxième position de ce triste palmarès, avec un peu plus de 25% de pertes d’emplois en un an.

Sur le plan général, Ottawa veut fournir 300 millions $ sur deux ans pour la création, par le biais de Patrimoine canadien, d’un fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et des sports.