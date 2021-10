Après les Syriens et les Afghans, pourquoi pas les Haïtiens?

Négocier avec les États

En attendant de trouver des solutions systémiques et durables aux problèmes de sécurité et de survie à la source des mouvements de populations haïtiennes, le Canada peut s’impliquer dans une approche raisonnable et humanitaire.

Par exemple, négocier avec les pays cités plus haut dans le but de sélectionner un pourcentage de réfugiés haïtiens en vue d’immigration conditionnelle au Canada. Comme on le fait présentement pour les Afghans et l’a fait pour les Syriens.

La complaisance, l’apathie, l’indifférence sont complices des violations des droits humains, de la vulnérabilité et de la misère infrahumaine.

Serait-ce que l’Afghanistan et la Syrie jouent un plus grand rôle dans la politique étrangère des États-Unis et de ses alliés, mais pas Haïti.

Pourtant la détresse de ces milliers de migrants haïtiens demeure criante. Le Canada se doit d’agir.

Cet article a été rendu possible grâce à l’apport de Dr Éric A. Pierre, président-fondateur de Pierspective Entraide Humanitaire (Toronto), Amikley Fontaine, président-fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor (Toronto), Naromie Azar Charles, présidente-fondatrice du REGOHVA (Welland).