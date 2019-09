L’Haïti de demain doit se réinventer un capital cognitif avec ses citoyens à travers le monde (Amérique du Nord, du Sud, l’Europe, etc..).

À propos de Fritz Alphonse Jean

Fritz A. Jean a plus de 20 ans d’expérience dans les institutions publiques et privées nationales et internationales. Il travaille sur la problématique de la modernité en Haïti, «mise à mal par un État prédateur et des opérateurs économiques qui s’appuient sur un système de rente périmé», selon lui.

Fritz Alphonse Jean est actuellement le responsable de l’Institut haïtien d’observatoire de politiques publiques (INHOPP). Il fut antérieurement gouverneur de la Banque République d’Haïti, doyen de la Faculté des Sciences économiques et politiques de l’UNDH (Université Notre-Dame d’Haïti), et président de la Chambre de commerce du Nord-Est.

Annik Chalifour a rencontré Fritz Alphonse Jean en avril 2018, dans la commune de Sainte-Suzanne située au nord-est d’Haïti où réside l’économiste.

On peut se procurer le livre de Fritz A. Jean en Haïti, aux librairies la Pléiade et Communication Plus à Port-au-Prince, ainsi qu’à Cap-Haïtien. On peut également le commander via [email protected]

Notons que l’ouvrage Haïti, une économie de violence sera disponible en librairie à Montréal à compter d’octobre 2019.