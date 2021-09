Haïti : le marché local durable soutient les gens en temps de crise

À la suite du séisme ayant frappé le sud-ouest d’Haïti le 14 août dernier, des milliers de personnes se sont retrouvées sans habitat ni nourriture dans la péninsule sud d’Haïti.

« La Fondation Trees that Feed (TTFF) a collaboré avec la boulangerie Jérémie pain et pépinière de fruits à pain située à Jérémie (département de Grand’Anse) en lui fournissant des fonds d’urgence », cite le Torontois Gabriel Osson, administrateur de la TTFF.

« Ceci en vue d’appuyer la production de grandes quantités de konparèt, petits biscuits faits à partir de farine issue de l’arbre véritable (Lamb veritab), de mélasse et noix de coco râpé, et de petits pains haïtiens. »

« L’association Haïti-Futur (HF) dont fait partie Haïti-Futur Canada (HFC), a également soutenu la boulangerie par un appui financier pour son démarrage », ajoute Gabriel, président-fondateur de HFC.

En trois semaines, la boulangerie a pu produire et distribuer 82 000 konparèt et petits pains auprès de nombreux particuliers, d’orphelinats locaux, de centres communautaires et d’organisations caritatives.