«Chaque après-midi, après l’école, les terrains de jeux se remplissent des jeunes du quartier qui viennent jouer au soccer, basket-ball et autres sports.»

Persévérance et solidarité avec Haïti

«Je joins ma voix à celles des élèves, parents, enseignants, et des communautés de Corail, Onaville, Jérusalem, Canaan et toute la Plaine du Cul-de-Sac pour remercier tous les bienfaiteurs, en particulier les donateurs de PEH, le Dr David King et Mme Barbara King, pour leur générosité et leurs efforts continus», déclare Mme Pierre.

«Ils donnent avec altruisme la possibilité d’une éducation décente et d’une qualité de vie à de nombreux jeunes Haïtiens et leurs familles.»

«Ensemble, nous partageons la fierté de construire l’un des meilleurs établissements d’enseignement de la banlieue de Port-au-Prince en Haïti.»

Appel de contributions financières et pédagogiques

«Le projet de l’école Saint-Paul de Corail-Cesselesse symbolise les accomplissements potentiels quand la diaspora haïtienne et les Canadiens coopèrent avec les citoyens haïtiens dans une atmosphère de dialogue et de respect pour répondre aux besoins sur le terrain», selon Helen Pierre.