Coopération et proximité

Nombre d’ONG canadiennes, québécoises, haïtiennes et de la diaspora ont œuvré et œuvrent en Haïti depuis longtemps ou plus récemment.

Certaines ont contribué et contribuent positivement au développement local en travaillant en étroit partenariat avec les acteurs sur le terrain.

Citons, entre autres, la Fondation Paul-Gérin Lajoie, la Fédération canadienne des municipalités, l’Association Haïti-Futur Canada, Pierspective Entraide Humanitaire, les mouvements coopératifs tels que la Coop Agro-Artisanale de Femmes en Action (COOPAAFA) à Jacmel, la Coop de solidarité nOula.

En outre, quelques organisations médicales, dont Médecins sans frontières, procurent sans relâche des services de soins de santé indispensables auprès d’une vaste partie de la population incapable de payer les frais requis pour obtenir les soins essentiels dans les cliniques médicales haïtiennes.

Sans oublier la réalité de la pandémie sévissant en Haïti où les cas augmentent. Le pays aura besoin d’appui dans la mise en oeuvre de la campagne de vaccination et des règles sanitaires. Haïti vient de recevoir 500 000 doses des États-Unis.