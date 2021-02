Haïti : des initiatives pour développer le pouvoir économique des jeunes

La voix des jeunes

Selon Wilson Faustin, président de la MJCV, «la Maison est plus qu’une force organisée. C’est une force seine. Une telle association de jeunes au sein de notre communauté reste une victoire pour notre avenir.»

Elisson Ferjuste, trésorier, cite: «Mon engagement au sein de la MJCV me permet de mieux comprendre la vie associative et développer des compétences en gestion.»

Océane Exile, déléguée, souligne: «À la MJCV, nous sommes tous et toutes concernés, la MJCV c’est une mixité sociale. Nous les filles, on se sent fières. À la MJCV nous avons toutes les mêmes droits et devoirs.»

Albert Lovelas, secrétaire, témoigne sa fidélité: «La MJCV c’est l’art de vivre ensemble, une passion qui dirige les jeunes vers la piste d’un avenir sûr pour notre communauté.»

Urgence sanitaire

Depuis la déclaration d’urgence sanitaire dans le pays, la MJCV a constaté une certaine insouciance par ignorance chez la population locale, alors que le danger reste imminent.