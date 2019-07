Le Festival du Tourisme Éco-Montagne: pour valoriser le patrimoine rural d’Haïti

La 7e édition du Festival du Tourisme Éco-Montagne s’est tenue avec succès à Vallue, une commune située à 60 km à l’ouest de la capitale d’Haïti, Port-au-Prince, le 20 juillet dernier.

J’ai recueilli les propos de son instigateur, Abner Septembre, sociologue, environnementaliste et entrepreneur, dans le but de faire connaître et apprécier le patrimoine environnemental et culturel d’Haïti, gage de son économie durable.

Qu’est-ce que le Festival Éco-Montagne?

Le Festival du Tourisme Éco-Montagne de Vallue est un produit événementiel de l’Hôtel Villa Ban-Yen, à caractère éducatif et socioculturel.

Il met en valeur les traditions de l’hospitalité valloise, les produits du terroir et l’écologie de montagne. Il cible les paysans et les citadins amoureux de la nature et de la montagne, dans une démarche de revalorisation qui vise à rebâtir et protéger les écosystèmes d’altitude, à renforcer la biodiversité, et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Depuis 2015, il se réalise sous trois aspects: