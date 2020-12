7e Salon du livre haïtien: sortir de l’ombre!

Lors du 4e Salon en décembre 2017, l’écrivain avait eu l’opportunité de présenter son premier roman Hubert, le Restavèk. Une œuvre poignante révélant le sort misérable de nombreux enfants haïtiens qui, encore jusqu’à aujourd’hui, sont envoyés en ville par leurs parents pauvres pour servir de domestiques maintenus en esclavage.

«Une table ronde permettant aux auteurs haïtiens de sortir de l’ombre, de faire connaître leurs œuvres portant sur la réalité haïtienne et d’échanger avec le public», a mentionné Gabriel Osson à l-express.ca.

Publier en temps de chaos

Dimanche 6 décembre, le Salon, en collaboration avec Les Éditions David, offrait l’occasion aux auteurs haïtiens de partager leurs avis relatifs aux défis de publier en temps de crise sanitaire.

«Sur les plans de la distribution et la diffusion, nous avons parlé de la difficulté de distribuer des livres en Haïti, aux États-Unis et en Europe depuis le Canada, faute notamment de circuits de distribution établis et les coûts exorbitants du transport des livres en Europe et en particulier en France», d’expliquer Gabriel.

«Cette difficulté tient à diverses raisons: la difficulté de faire connaître nos auteurs d’ici et de rendre nos livres physiquement accessibles (en format papier) dans l’immensité du marché européen.»