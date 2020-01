Treize rebelles haïtiens jouent aux héros

Ainsi naissent Jeune Haïti et un groupe de 13 idéalistes entre 21 et 39 ans. «Tous prêts à sacrifier leur existence pour libérer leur pays du joug de la dictature», ils s’entrainent à un endoctrinement marxiste, à des techniques de combat et de contre-interrogatoire, voire à une résistance à la torture.

Guérilla de courte durée

On apprend que les tontons macoutes de Duvalier sont officiellement des Volontaires de la Sécurité nationale. On passe des suppôts de Satan aux suppôts du régime.

Lorsque Papa Doc apprend que des rebelles ont débarqué aux environs de Jérémie, il ordonne aux tontons macoutes d’attraper ces cafards avant qu’ils ne s’incrustent dans le pays. La guérilla est de courte durée: du 12 août au 12 novembre 1964.

L’auteur écrit que, «à part les proches de Duvalier et leurs serviteurs, la seule chose qui prospérait en Haïti était l’indigence». Or, les paysans ne se soulèvent pas, ne joignent pas les rangs des treize rebelles qui comptaient réussir comme Che Guevara à Cuba.

Pas de révolution

J’aurais aimé que Gabriel Osson décrive moins la mort détaillée de chaque rebelle et élabore davantage sur leur incompréhension de la psyché et des foisonnements intérieurs des paysans haïtiens.