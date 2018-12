Un premier Salon international du livre à Jacmel

Annik Chalifour

8 décembre 2018 à 11h00

Le patrimoine littéraire est une source culturelle qui reflète nos besoins, nos espoirs, alimente notre présent, ouvre les portes sur nous-mêmes et le monde.

Du 31 octobre au 2 novembre, la ville de Jacmel (Sud-Est d’Haïti), inaugurait son 1er Salon international du livre sur le thème Ville et Imaginaires.

«Le Salon 2018 est dédié à la jeunesse pour reconnecter les jeunes avec les livres, parce que le livre c’est un Monde en soi», déclarait Paul Antoine Anscion, coordonnateur du Salon pour les Éditions Pulùcia, rencontré par L’Express à Jacmel ce 2 novembre.

Éditions Pulùcia

«La dynamisation du tourisme jacmélien et son exploitation durable doivent passer nécessairement par l’implication des créateurs, mais surtout des écrivains à travers un échange avec l’autre, comme instrument culturel de cohésion sociale et de développement local», selon les Éditions Pulùcia, initiatrices de l’évènement.

Écriture de tous les temps

Les exposants du Salon ont accueilli les visiteurs au cœur de la captivante vieille ville de Jacmel, sous les arcades de la pittoresque rue du Commerce, ancienne plaque tournante du négoce du café (1848-1930).

On rencontrait les écrivains dans la superbe enceinte de l’hôtel Florita sis au 29 rue du Commerce. Construite en bois, fer et fonte, l’habitation caféière historique (1888) est dotée d’un mobilier d’antan authentique et de planchers recouverts d’un parquet en acajou haïtien. Un lieu d’atmosphère irrésistible!

J’ai été particulièrement attirée par:

le recueil de poèmes Ondes vagabondes, «la sensualité de son verbe à la musique des mots de la Caraïbe et du Québec»;

le roman À l’angle des rues parallèles de Gary Victor, «le récit le plus inquiétant de la littérature haïtienne»;

Rosalie l’infâme d’Evelyne Trouillot, dépeignant «le violent besoin de liberté des hommes et femmes mis en esclavage» à Saint-Domingue (1750);

Le Bar des Solitudes , «exploration d’une Impasse» d’Hélène Mauduit, originaire de l’Essonne (France) installée en Haïti depuis 2010, membre de l’Atelier du Jeudi Soir, un collectif d’écrivains initié par Lyonel Trouillot.

Animation culturelle et festive

Le Salon du Livre coïncidait avec la fête des Guédés (les esprits de la mort selon la religion vaudou) que l’on célèbre annuellement en Haïti les 1er et 2 novembre.

Tout en bouquinant sous les arcades ombragées du Salon, on croisait plusieurs artistes de la rue, animateurs de la fête des Morts: parades, petites pièces de théâtre, costumes traditionnels mauves, noirs et blancs (les couleurs des Guédés), invocations des esprits vaudous. Un divertissement culturel et festif piquant la curiosité.

La rue du Commerce recèle plusieurs cafés-bars où il fait bon déguster la Prestige, délicieuse bière haïtienne, tout en conversant avec les Jacméliens sympathiques.

On déambule parmi les boutiques d’artistes et artisans locaux dont l’atelier de Rose-Marie Lamour, artiste peintre de caractère, qui exposait ses récentes œuvres expressionnistes en ce début novembre.

Jacmel-Toronto-Montréal

Le Salon international du Livre de Jacmel s’est clôturé à l’hôtel Manoir Adriana (ancien Manoir Alexandra) récemment rénové.

Un hôtel splendide réunissant l’ancienne histoire de Jacmel (fin 18e siècle) et modernité, hanté par l’esprit d’Hadriana, héroïne du romancier jacmélien prolifique Rene Depestre).

Vivement la 2e édition du Salon international du Livre de Jacmel! Une occasion unique d’explorer la littérature d’Haïti et d’ailleurs, tout en séjournant dans une ville magnifiquement créative.

Vivre un temps à la bohème en bord de mer, découvrir le fascinant patrimoine culturel de Jacmel et environnemental de l’arrière-pays.

Et pourquoi pas un futur jumelage entre le Salon international du Livre de Jacmel et nos Salons du Livre francophones de Toronto ou Montréal?



Annik Chalifour revient d’un 7e voyage de presse en Haïti, cette fois-ci dans le Sud-Est du pays. Ses reportages visent à faire connaître et promouvoir le patrimoine culturel et environnemental d’Haïti, un important levier de son rayonnement socio-économique durable.

