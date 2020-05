Fabrication de masques sanitaires à Camp-Perrin en Haïti

Comment s’articule le projet: acteurs, partenaires, bénéficiaires?

Nous avons contacté la Coopérative de solidarité nOula basée à Chicoutimi au Québec, un partenaire de HFC qui achète du café, du cacao et de l’essence de vétiver en Haïti.

Ensemble nous avons décidé de faire une levée de fonds afin de financer la production des masques sanitaires. La Fondation Haïti Futur-Haïti sera chargée de la distribution des masques.

Jusqu’ici, nous avons recueilli des fonds pour assurer la fabrication de 1 000 masques, il en faudrait plus de 25 000 seulement pour la ville et ses alentours. Pour desservir toute la commune, on aurait besoin de plus de 350 000.

Les masques produits seront distribués gratuitement par ordre de priorité aux hôpitaux, dispensaires, personnes en contact direct avec le public, les policiers, moto, taxis. Une partie sera vendue à la population générale au coût subventionné de deux masques pour 100 gourdes soit environ 0.50 $ CAD chacun.

Le projet comprend-il un volet éducatif, de prévention?

La Fondation Haïti Futur Haïti, à travers son réseau d’enseignantes et enseignants dans la région, s’occupe du volet éducatif. Lavage de main, distanciation physique, etc.