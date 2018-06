Gabriel Osson élu à la présidence de l’AAOF

L'Express

11 juin 2018 à 14h22 11 juin 2018 à 14h22

Réunis en assemblée générale annuelle à Ottawa le 9 juin, les membres de l’Association des auteurs et auteures de l’Ontario français (AAOF) ont élu un nouveau conseil d’administration, et c’est le Torontois Gabriel Osson qui devient président pour les deux prochaines années.

«Une de mes priorités sera le développement d’une politique du livre et de la lecture en Ontario français. À cet égard, je serai prochainement en contact avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires, tant publics que catholiques.»

Le nouveau président souhaite aussi encourager «un virage vers les auteurs émergeants» et espère pouvoir convaincre les salons du livre d’inviter un plus grand nombre d’écrivains franco-ontariens.

Restavèk

Gabriel Osson est originaire de Port-au-Prince, Haïti. Il a récemment publié le roman Hubert, le restavèk (David), qui lui a valu d’être finaliste au prix Christine-Dumitriu-van-Saanen en 2017. On lui doit aussi J’ai marché sur les étoiles, un récit sur son expérience de Saint-Jacques-de-Compostelle, et un recueil de poésie intitulé Envolées.

Il anime l’émission hebdomadaire Franco Découvertes à la radio communautaire CHOQ FM 105.1. Ses peintures et sculptures se retrouvent dans des collections privées au Canada, en France et aux États-Unis.

L’AAOF compte 177 membres, dont 55% de femmes et 45% d’hommes. De ce nombre, 12 sont de Toronto et 7 autres du Centre-Sud. Il y a quatre membres honoraires, dont deux de Toronto: Marguerite Andersen et Paul-François Sylvestre.

Rencontres littéraires

Le Conseil des arts de l’Ontario et la Ville d’Ottawa accordent une subvention de fonctionnement à l’AAOF depuis plusieurs années. Ce n’est qu’en 2017-2018 que le Conseil des Arts du Canada a emboîté les pas en offrant une aide assurée pour trois ans.

La cotisation des membres rapportent plus de 13 000 $ par année. Or, les cachets et les honoraires versés aux membres s’élèvent respectivement à 13 900 $ et 10 300 $. Patrimoine canadien, le programme Nouveaux horizons (aînés) et le gouvernement du Québec appuient divers projets de tournées et de rencontres littéraires.

À titre d’exemples, en 2017-2018, l’AAOF a organisé des rencontres littéraires à Chapleau, Chelmsford, Cochrane et Verner, un dessert littéraire à l’Institut canadien-français d’Ottawa, une présence à Word on the Street (Toronto) et une participation aux salons du livre de Hearst, Toronto, l’Est ontarien et l’Outaouais.

Les recettes de l’AAOF se chiffraient à 256 000 $ l’an passé; il n’y a pas de déficit accumulé. Deux employés travaillent à temps plein: Yves Turbide (directeur général) et Grace Busanga (projets et communications); Nadine Gauvreau est commis comptable à temps partiel.