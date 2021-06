Haïti : une coopérative de femmes prend l’agriculture en main à Jacmel

«L’économie circulaire (recyclage, réutilisation de matériel usé – ex. production de maraîchères dans des pneus, sacs et marmites usés et jetés) et l’approche filière (ex. les trois filières du curcuma) incluent la production, la transformation et la commercialisation.

Sans oublier: l’offre d’un service traiteur des produits alimentaires locaux; la participation aux foires agro artisanales et gastronomiques; la promotion de l’art culinaire haïtien; la rentabilisation de produits agricoles autrefois stigmatisés ou gaspillés; la diversification et l’augmentation des sources de revenus des agricultrices d’Haïti, détaille Marie Geoffrin.

Parmi les récentes réalisations de la Coop, citons sa participation au concours Kombit pou Chanjman (Travaillons ensemble pour un changement) organisé par la Fondation Digicel depuis quatre ans. La Coop est l’une des lauréates 2021.

Il y a aussi: les stages pratiques pour universitaires. Ainsi que les séances de formation à distance en technique de sensibilisation, marketing social et plan de communication avec AKDY Côte-d’Ivoire.

Économie sociale et solidaire en Haïti

La Coop aspire à mieux faire connaître ses produits bios afin d’augmenter leur consommation. Elle veut aussi: accroître l’accès aux plantes thérapeutiques; réaliser des formations régulières pour ses membres et trouver des fonds nécessaires pour les accompagner; attirer et retenir au moins 200 membres.