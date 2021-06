Plantes médicinales: l’expérience d’Haïti pour contrer la covid

Dès le début de la pandémie de covid en 2020, la population d’Haïti s’est tournée vers ses plantes médicinales. On s’est mis à concocter diverses recettes et à les partager, avec un certain succès. La botaniste Marilise Neptune Rouzier était au front.

Selon l’Agence Reuters, au 9 mai 2021, Haïti comptait 13 164 cas de covid confirmés et 263 décès dus à la maladie. Pour une population plus ou moins équivalente, à la même date, la République dominicaine voisine comptait 270 600 cas confirmés et 3 523 décès.

Face au manque de moyens de la médecine officielle d’Haïti, Marilise Neptune Rouzier, professeure à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’État d’Haïti, a mené des recherches bibliographiques en vue d’identifier des remèdes naturels pouvant modérer la catastrophe annoncée.

En juin 2020, l’Université d’État a constitué un jury de cinq professeurs, incluant Mme Rouzier, devant donner un avis scientifique et éthique sur les recettes utilisées localement.

Un rapport préliminaire a été rendu par ce jury en juillet 2020, et un ouvrage sortira bientôt sur le sujet.