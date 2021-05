Espadrilles et sacs en coton d’Haïti pour un approvisionnement durable

Depuis ce mois de mai, l’entreprise Timberland, spécialisée dans la vente de vêtements et chaussures de plein air, propose une toute nouvelle collection d’espadrilles et de sacs confectionnés avec du coton originaire d’Haïti.

Un choix possible grâce au partenariat entre Timberland et la Smallholder Farmers Alliance (SFA) visant à créer une nouvelle chaîne d’approvisionnement durable baptisée Community Cotton au profit des producteurs haïtiens cultivant le coton de manière responsable.

«La pratique agroforestière haïtienne contribue à planter des arbres, permettant d’augmenter la productivité agricole et ainsi d’appuyer l’économie locale durable», précise Hugh Locke, président de la SFA.

«Timberland a commencé à parrainer la Smallholder Farmers Alliance pour planter des arbres en 2010. À ce jour, la SFA a planté près de huit millions d’arbres en Haïti.»

Un monde plus vert en Haïti

Cet engagement social à l’échelle internationale contribue à faire progresser les trois priorités de Timberland: créer de meilleurs produits, des communautés plus fortes et un monde plus vert.