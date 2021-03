Bak Fritay: la cuisine de rue haïtienne

L’ouvrage audacieux allie traditions et modernité, car «de nos jours les plats sont perpétuellement repensés et raffinés». selon l’auteure.

Bak Fritay offre un excellent moyen de faire découvrir à quiconque les multiples et riches saveurs de la cuisine haïtienne. Un fascinant volet du patrimoine culturel haïtien, garant de sa pérennité.

Notons que le livre pourra être distribué gratuitement dans les écoles en Haïti et à l’international selon les demandes de groupes ou d’associations visant l’animation d’ateliers de démonstrations culinaires. Info: [email protected] ou www.natachagomez.com.

Entrepreneuriat, tourisme

Cheffe Natacha Gomez est également entrepreneure, consultante en tourisme et spécialiste en événements culinaires.

Natacha a participé, entre autres, au Festival international culinaire de Stockholm en juin 2019; à l’événement The All Stars from Haïti promu par la prestigieuse James Beard Foundation à New York en mai 2018; au Rendez-vous 2017 des villes francophones et francophiles dans la Ville de Québec où j’ai fait sa rencontre.