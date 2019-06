Festival culinaire de Stockholm: sauver la planète un plat à la fois

Chaque année, durant la première semaine de juin, le parc du centre-ville de Kungsträdgården, en Suède, se transforme en zone de sensations culinaires exceptionnelles.

Il s’agit du prestigieux Smaka på Stockholm «Le goût de Stockholm», festival épicurien spectaculaire marquant le début de l’été suédois. L’édition 2019 avait pour thème Combattre le gaspillage. Plus de 350 000 visiteurs ont assisté à l’événement festif et gourmand.

Près de 40 restos, parmi les plus impressionnants de Stockholm, ont servi divers plats traditionnels, tandis que plusieurs kiosques internationaux proposaient leurs créations exclusives issues de partout sur la planète.

Le festival culinaire tend à faire apprécier les aliments bios et produits locaux en appui à un mode de vie durable. Les entreprises participantes s’engagent à recycler autant que possible et maintenir Le goût de Stockholm au premier plan en tant que festival phare de la nourriture du monde.

Créations bio exotiques

Natacha Gomez, chef torontoise renommée originaire d’Haïti, fondatrice de l’entreprise Investa Haïti et créatrice de la marque 100% Lokal, a participé au festival Smaka på Stockholm 2019 en tant que chef membre de l’organisation Chefs Manifesto.