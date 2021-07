Haïti après l’assassinat du président: qui donne l’heure juste?

Plusieurs d’entre eux jouissaient de contrats juteux et de franchises douanières que le Président Moïse avait révoqués. Jovenel Moïse avait aussi promis de dénoncer, dans les jours qui viennent, onze familles qui saignent le pays, avec preuves de malversations endurées par l’État Haïtien depuis des décennies.

Leurs hommes de main seraient les mercenaires colombiens, avec l’assistance des policiers haïtiens comme Dimitri Hérard.

Une autre hypothèse vient du dossier électoral. Il paraît que le torchon brûlait, depuis quelque temps déjà, entre l’ex-Président Michel Martelly et son ex-Premier ministre Laurent Salvador Lamothe, mais aussi entre Martelly et Moïse.

Il est connu aussi que Lamothe et Moïse étaient devenus proches politiquement, et que Martelly n’aimait pas ça. Il se trouve que, par un décret du 5 juillet 2021, le Président Moïse accorde décharge de leur gestion des biens et fonds publics, sur la base de rapports de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif… qui n’ont cependant jamais été validés par le Sénat.

Cette décharge vient délier les mains de Laurent Salvador Lamothe. Il peut maintenant se présenter contre Joseph Michel Martelly à la présidence d’Haïti.