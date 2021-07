Haïti après l’assassinat du président: perspectives sur Delmas

Delmas aujourd’hui

Malgré les intempéries, les crises sociales, le chaos politique quasiment chronique, Delmas s’est développée magistralement.

La commune comprend 106 écoles maternelles (101 privées et 5 confessionnelles). Plus de 170 écoles primaires (50 publiques et plus de 120 écoles privées). 31 écoles secondaires (3 publiques, une école de type communautaire, 26 privées. Près de 18 écoles professionnelles, 2 universités et 5 écoles supérieures.

Delmas compte 9 hôpitaux dont 6 privés et 3 publics. Deux centres de santé sans lits. 18 cliniques et 4 polycliniques. 168 médecins, 7 dentistes, 79 infirmières, 174 auxiliaires, 20 techniciens de laboratoire.

On y a répertorié 96 temples protestants (35 pentecôtistes), 3 paroisses catholiques. Il existe aussi plusieurs temples vaudous.

On retrouve 6 représentations de partis politiques, 6 organisations populaires, un groupement de femmes, 15 ONG locales et internationales.