Agritourisme: un espoir pour la renaissance du tourisme en Haïti

Plusieurs pays, dans le Nord comme dans le Sud, profitent du tourisme. Certains, comme la Chine, en ont fait une stratégie de réduction de la pauvreté.

Infrastructures déficientes

L’environnement des affaires ne plaide pas pour le grand tourisme international en Haïti, comme cela se fait entre autres chez les voisins caribéens: République dominicaine, Cuba, Jamaïque ou Porto Rico.

Par exemple, si l’avion reste le mode de transport le plus utilisé pour partir en vacances, Haïti n’est pas prêt à en profiter. Mais, il y a plus d’un million de personnes en Haïti qui pourraient pratiquer le tourisme local, en termes de loisirs, détentes, vacances, découvertes, etc.

L’agritourisme en Haïti

Dans ce registre, Haïti a beaucoup à offrir au monde. Si l’État pouvait garantir la sécurité sur les routes et mettre en place des produits d’accompagnement adaptés, l’agritourisme serait une alternative sûre pour la renaissance du tourisme haïtien et un avenir meilleur pour tous.

Qu’est-ce que l’agritourisme? C’est une quête de valeur ajoutée touristique dans l’agriculture, mettant ainsi en contact exploitants agricoles et visiteurs, facilitant tant des échanges entre eux que des visites in situ et hors du site pour découvrir le patrimoine agricole, le patrimoine bâti et le paysage d’un territoire, sur lesquels se greffent d’autres consommations (repas, chambre, transport, animation, produits spéciaux).