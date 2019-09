Former les élues haïtiennes pour favoriser la parité en politique locale

A date les élues de cinq départements sur 10 ont bénéficié de ces formations et il est prévu d’en offrir auprès de deux ou trois départements de plus d’ici la fin du programme en octobre 2019.

Implication citoyenne inclusive

En juillet dernier, les secteurs haïtiens des affaires, des syndicats, de la défense des droits et des organisations populaires ont conjointement présenté à la presse haïtienne un document dans lequel ils faisaient une radiographie de la situation du pays.

Ceci, avant de proposer la mise en place d’un gouvernement de transition, des interventions pour renforcer l’économie, la sécurité, le respect des droits humains, entre autres.

Dans ce contexte le PCM poursuit la réalisation d’une stratégie d’implication citoyenne inclusive en matière de gouvernance municipale.

Pertinence des femmes en politique

«Ces initiatives ont été portées par les médias nationaux et permettent un certain éveil des consciences sur l’importance et la pertinence du rôle des femmes en politique», selon Michel Taché, directeur du PCM.