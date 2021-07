Écrire dans le chaos en Haïti : entrevue avec Emmelie Prophète

Haïti est un pays profondément, intensément, démesurément artistique… Parce que «c’est un pays fragile d’où il est difficile de se faire entendre et comprendre», selon l’écrivaine haïtienne Emmelie Prophète.

Depuis la nuit des temps, l’art a permis aux Haïtiens de transcender les revers de l’histoire du pays.

C’est du moins ma perception des mille et une facettes de la résilience haïtienne légendaire.

L’après angoissant d’Emmelie Prophète

Ces jours-ci, alors qu’Haïti traverse une crise plus aiguë, «où les questions sur l’après sont plus angoissantes, où tout le monde semble dépassé par les évènements, l’écriture dans ces moments-là devient encore plus nécessaire, pour soi-même et pour les autres» , me confie Emmelie Prophète dans un entretien épistolaire.

Les circonstances sont plutôt chaotiques, difficile de se parler, d’échanger via ZOOM ou TEAMS…