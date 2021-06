L’Académie française couronne trois écrivains haïtiens

Poète prolifique, orateur généreux

Frankétienne est poète, dramaturge, peintre, musicien, chanteur et enseignant. Auteur de plus de 40 oeuvres et récipiendaire d’une vingtaine de prix et distinctions décernés par les institutions les plus prestigieuses du monde littéraire et artistique.

Le Grand Prix de la Francophonie vise à couronner «l’œuvre d’une personne physique francophone qui, dans son pays ou à l’échelle internationale, aura contribué de façon éminente au maintien et à l’illustration de la langue française.»

L’orateur octogénaire est intervenu partout dans son pays tant auprès des populations isolées parmi les plus démunies que des citadins.

«Les jeunes en Haïti réfléchissent de plus en plus. Ils sont les porteurs du changement. Il faut compter sur eux. Leur instiguer le désir de travailler fort pour réussir. Et le refus de vivre dans les pires conditions», selon Frankétienne.