Haïti Futur-Canada contribue à la remise en état de 30 écoles sinistrées

Don de konparèt, le gâteau d’Haïti

Par ailleursn Gabriel Osson est également administrateur de la Fondation Trees that Feed (TTF). Il nous informe que TTF a fait don à Haïti futur de 10 000 konparèt (petits gâteaux fabriqués à partir de farine du fruit de l’arbre véritable), qui seront distribués à la population par la filiale d’Haïti Futur à Camp Perrin.

La Fondation a pour mission de planter des arbres fruitiers pour préserver l’environnement, nourrir les gens et créer des emplois.

Appel de dons pour les sinistrés du Sud d’Haïti

«Les survivants du séisme de samedi dernier vivent actuellement sous un climat d’extrême incertitude», réitère Gabriel.

«Ils vivent et dorment dehors, ont tout perdu, leur maison, les infrastructures de leur communauté, leur bétail, leur gagne-pain. On dénombre plus de 2000 décès, 10 000 personnes blessées, 30 000 familles sans toit. Sans compter les nombreux disparus sous les décombres.»

Pour tout appui financier en vue d’appuyer les œuvres humanitaires d’Haïti-Futur au profit des sinistrés du Sud d’Haïti, prière d’acheminer vos dons via [email protected]