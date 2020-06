Écologique et instructif: un concours de plantation d’arbres au profit des Antilles

Trees That Feed Foundation (TTFF), un organisme de bienfaisance américain créé en 2008, propose le concours Plantation des arbres du 5 juin au 14 août 2020. L’association Haïti Futur-Canada (HFC) s’est jointe à cette initiative.

«Pour participer au concours, on doit s’inscrire en remplissant le formulaire que l’on peut obtenir par courriel via la Caribbean Philanthropic Alliance», explique Gabriel Osson, président-fondateur de HFC. Les gagnants se mériteront plusieurs prix en argent pouvant aller jusqu’à 1000 $.»

«Les jeunes sont particulièrement conviés à s’impliquer dans ce projet écologique et instructif au courant de cet été. Il s’agit de planter une graine (ex. manguier, avocat), faire grandir la plante et documenter sa progression en partageant son expérience via les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, durant les deux prochains mois. Le concours est gratuit; il n’y a aucun frais.»

«Le but est d’encourager les gens, jeunes et moins jeunes, à l’écologie, l’importance de planter des arbres et d’en prendre soin. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet qui vise à planter un million d’arbres en un an dans les Antilles.»