Après le séisme en Haïti: solidarité entre communautés rurales

Encore des pertes énormes en Haïti

« La communauté est visiblement sous le choc. Les dégâts et pertes sont énormes, des biens et des produits de commerce. Au moins 80 % des maisons sont à genoux et les habitants sont dans la cour avec ce qu’ils ont pu récupérer.»

« Les gens passent la nuit dehors au risque de se faire mouiller par la pluie saisonnière. L’ensemble des infrastructures sociales sont impactées. Les familles ont commencé à enterrer leurs morts. »

« Selon elles, les besoins les plus urgents sont l’eau, les médicaments et les soins primaires pour les blessés et les gens qui sont fracturés », témoigne Abner Septembre. Sans oublier le contexte de la pandémie…

Ayant fait l’expérience de 2010, Vallue a voulu mettre le projecteur sur cette communauté rurale, dans le but d’attirer l’attention non seulement sur Toirac-Champlois mais aussi sur toutes les autres communautés rurales du Sud, des Nippes et de la Grand-Anse.

« Visiblement à notre arrivée, l’aide n’était pas encore là. Les institutions publiques et privées de secours doivent porter assistance aux villes mais sans oublier les zones reculées », déclare Abner Septembre.