Des Haïtiens de Welland s‘engagent dans l‘action communautaire

Juin 2021: atelier de formation portant sur les programmes d’épargnes-études; comment économiser pour soutenir les projets d’études post-secondaires

Juillet 2021: célébration virtuelle pour souligner la Fête du Canada (1 er juillet)

juillet) Août 2021: journée de réflexions-partages autour de la Journée mondiale de l’aide humanitaire

Congrès du REGOHVA en 2022

Le Regroupement planifie d’organiser son premier congrès en 2022. Il souhaite élargir son réseautage visant à augmenter ses actions communautaires au profit des communautés canadienne et haïtienne

Le REGOHVA est dirigé par neuf administrateurs et compte plus 200 membres actifs. L’apport bénévole et les frais de membriété soutiennent ses activités.