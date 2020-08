Solidarité torontoise avec des écoliers en Haïti

La commune de Chambellan, située dans la circonscription de Jérémie, capitale de Grand’Anse à la pointe sud-est d’Haïti, compte environ 42 388 habitants. Jérémie est aussi surnommée Cité des poètes, terre natale des plus grands poètes de la littérature haïtienne, dont Etzer Vilaire.

Chambellan abrite une population rurale vivant essentiellement de l’agriculture en région éloignée. On se souviendra que Jérémie fut sévèrement frappée par l’ouragan Matthew en 2016.

Amikley Fontaine, président-fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor à Toronto, originaire de Jérémie, mène un projet d’aide humanitaire auprès des enfants d’âge scolaire à Chambellan depuis 2014, en collaboration avec son équipe locale.

«Nous recueillons des fonds via l’achat d’œuvres peintes par nos artistes de la rue à Port-au-Prince (PaP), que nous vendons via notre page Facebook, et aussi avec le support de nos membres ici au Canada. Les fonds amassés nous permettent d’acheter localement des fournitures scolaires, produits alimentaires et sanitaires que nous acheminons vers Chambellan par la route», explique-t-il à l-express.ca.