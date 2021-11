Paul Rouleau nommé chancelier de l’Université de l’Ontario français

«Le plus beau fleuron de ma carrière»

«Je suis honoré d’avoir été choisi pour occuper ce poste important au sein de l’UOF, université naissante, innovatrice et si prometteuse», a commenté le premier intéressé.

«Comme avocat, conseiller scolaire et personne engagée, j’ai travaillé de près avec la communauté pour établir le réseau d’excellents conseils scolaires, aujourd’hui au service de la francophonie ontarienne. Notre université jouera un rôle de premier plan dans la formation des francophones de la province.»

«J’ai hâte d’échanger avec l’équipe de l’Université de même qu’avec les futures cheffes et futurs chefs de file qui seront formés chez nous. C’est pour moi le plus beau fleuron de ma carrière.»

Conseiller du recteur et de la présidente

En tant que chancelier, pour les cinq prochaines années, Paul Rouleau pourra mettre ses compétences et son expérience au service de l’Université. Il devient «un conseiller de premier plan pour le recteur et la présidence du Conseil».

Pour le recteur Pierre Ouellette, «cette nomination représente une occasion en or pour nous toutes et nous tous de s’inspirer du savoir et de l’audace de Paul Rouleau pour continuer de faire rayonner la francophonie».