UOF : Paulin Mulatris remplace le vice-recteur Denis Berthiaume

Le vice-recteur aux études et à la recherche de l’Université de l’Ontario français (UOF), Denis Berthiaume, vient de quitter son poste pour des raisons de santé. Il est remplacé à titre intérimaire par Paulin Mulatris, le directeur du pôle d’enseignement et de recherche sur la Pluralité humaine.

«Je suis heureux d’avoir contribué au développement de l’UOF durant plus d’une année», a déclaré Denis Berthiaume. «Cependant, atteint d’une maladie neurodégénérative, il m’est devenu trop difficile de gérer à la fois un handicap de plus en plus lourd et les responsabilités liées à un vice-rectorat.»

Paulin Mulatris compte plus d’une vingtaine d’années d’expérience universitaire, notamment au campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Il a étudié au Congo et en Belgique.