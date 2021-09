Rentrée au Collège universitaire Glendon: de retour sur le campus!

Cette décision nous permet de respecter une distanciation physique moindre dans les salles de classe.

Sans la vaccination obligatoire, il faudrait garder les deux mètres à l’intérieur. Par exemple, pour une salle de vingt-cinq étudiants, cela donnerait sept ou huit étudiants.

Dorénavant, nous serons en mesure d’avoir nos classes à pleine capacité, tout en respectant les autres mesures d’hygiène publique. Les exemptions seront très rares, seulement pour des raisons médicales ou religieuses.

La vaccination obligatoire exclut les étudiants non-vaccinés après le 19 octobre. Comment justifiez-vous cette décision?

Si un étudiant refuse de se vacciner, c’est son choix. On ne va pas forcer les gens à se faire vacciner.

Par contre, le droit commun à la santé et à la sécurité passe devant le droit individuel. Il est de notre devoir en tant qu’institution publique de créer l’environnement le plus sécuritaire possible pour la rentrée.