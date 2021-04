Nouveau programme moyen-intermédiaire

«Nos nouvelles installations au Carrefour communautaire francophone nous permettront de doubler le nombre d’étudiants en offrant non seulement le programme primaire-moyen, mais l’ajout du nouveau programme moyen-intermédiaire à des cohortes de 30 étudiants par année pour un programme de 2 ans», explique la coordonnatrice Nicole Baillargeon.

«Nous aurons un campus universitaire francophone méritant pour la région du sud-ouest de l’Ontario. Les partenariats avec le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent ainsi que nos partenaires scolaires, le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique Providence, seront gagnant-gagnant.»

«En tant que coordonnatrice, je connais mes étudiantes et étudiants à la Faculté, car on se voit quotidiennement. Je peux partager ma passion de l’enseignement et, parfois, transmettre de bons conseils!»

Vous voulez devenir enseignant? Séance d’information le 20 avril

Nicole Baillargeon est en poste depuis 3 ans. Elle est originaire de la région. Retraitée d’un conseil scolaire de langue française du Sud-Ouest ontarien, elle a été enseignante, accompagnatrice, conseillère pédagogique, coordonnatrice, directrice d’école.

Son adjoint depuis 2 ans, Thomas Couvillion, est né et a grandi dans la région. Il a étudié à l’Université de Windsor et, ensuite, à l’Université du Nebraska-Lincoln. Lui aussi est retraité après avoir été enseignant, conseiller pédagogique et directeur d’école.