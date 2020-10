De l’action pour embaucher et retenir des enseignants de français

Le gouvernement de l’Ontario annonçait récemment des mesures pour «recruter et maintenir en poste» un plus grand nombre d’enseignants qualifiés pour enseigner en français et pour enseigner le français langue seconde (FLS).

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a reconnu «la popularité grandissante de nos programmes d’éducation en français et de français langue seconde, ainsi que la pénurie nationale de longue date d’éducateurs».

Pour attirer davantage d’enseignants qualifiés pour enseigner en français, le gouvernement a conclu un partenariat avec l’Université Laurentienne afin de créer un nouveau programme hybride de formation initiale en enseignement (avec une première cohorte en 2020-2021).

Salon et outils

Il veut aussi organiser ou mousser des salons de l’emploi, notamment un portail de recrutement pour les conseils scolaires de langue française et un service d’appui en ligne au personnel enseignant.

Un nouveau guide à l’intention des conseils scolaires de langue anglaise et un outil d’évaluation de la maîtrise du français aideraient les écoles publiques à embaucher et à former plus d’enseignants de français langue seconde.