Semaine de la francophonie de Toronto: on est dedans!

La 20e Semaine de la francophonie de Toronto a été lancée officiellement sur YouTube samedi soir 20 mars, Journée internationale de la francophonie.

La présentation de plus de deux heures et demie, toujours en ligne, comprend le spectacle Blizzard du cirque québécois Flip Fabrique, de même que des chansons et musiques des artistes d’ici Patricia Cano, Mimi O’Bonsawin, le trio Kaabi Kouyaté, Mélyssa Rose, Zilis D’Or et Abel Maxwell.

Les premiers ministres Justin Trudeau et Doug Ford y font une apparition, ainsi que les ministres Caroline Mulroney et Sonia LeBel, le maire John Tory et quelques commanditaires.

Reconnaissance

Présidé par Lise Béland, du Collège Boréal, le comité organisateur a décerné des prix de reconnaissance au Bureau du Québec à Toronto et au campus Glendon de l’Université York, qui avaient imaginé la toute première Semaine de la francophonie de Toronto en 2001.