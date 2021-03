Cinéfranco: 7 films pour la Semaine de la francophonie

Choc des cultures

Le thème de la jeunesse revient dans le film belgo-marocain de Kadija Leclere, Le Sac de farine, que Cinéfranco avait déjà programmé à son Festival Jeunesse de 2018 avec succès.

Ce film traite du choc des cultures francophone et marocaine d’une petite fille arrachée à un couvent belge pour se retrouver dans une famille traditionnelle marocaine où, pour toute éducation, on lui offre des cours d’entretien ménager à la place des maths et de la littérature.

Sarah maintient son français tant bien que mal, ce qui l’aidera traverser de rudes épreuves historiques et personnelles.

Travailleurs

Mine de rien (jeu de mots à propos des mines désertées du Pas-de-Calais), reconnu comme meilleure comédie du Festival de l’Alpe d’Huez 2020, vient nous détendre en nous montrant comment des personnes durement frappées par le chômage vont s’en sortir.

Un couple français

Dans le drame Les Apparences, de Marc Fitoussi, «Karin Viard et Benjamin Biolay jouent un morceau de musique plein de nuances». Ils vivent à Vienne dans une société d’expatriés français, elle en tant que directrice de l’Institut français et lui en tant que chef d’orchestre.