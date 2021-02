Cinéfranco Jeunesse: mini-festivals dans les classes… et dans les maisons

Le Festival Jeunesse 2021 de Cinéfranco se tiendra en ligne du 16 février au 3 mars. Au lieu de se rendre au cinéma en autobus avec leurs groupes comme dans le passé, les enseignants sont invités à organiser des mini-festivals dans leurs classes.

Des dossiers pédagogiques leur ont été livrés, et les élèves peuvent participer à un Concours de La Meilleure Critique.

12 films

Douze films sont à l’affiche, presque tous des comédies ou des «comédies dramatiques», quatre films d’animation, deux avec Omar Sy.

On y retrouve pas moins de cinq co-productions France-Belgique, quatre productions françaises, et une Belgique-Allemagne, une France-Sénégal et une France-Luxembourg.

Familles

Le festival jeunesse est aussi ouvert aux familles. Les billets (10$ par film) seront vendus dans le site de Cinéfranco à partir de ce lundi 8 février. Il faudra cliquer sur le film, puis choisir l’achat de billets individuels plutôt que pour les groupes scolaires.