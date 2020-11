Le cinéma au féminin pluriel: une discussion à Cinéfranco mardi soir

En plus de sa vingtaine de longs et courts métrages, et de ses conversations avec les cinéastes, le festival torontois Cinéfranco présente un panel de discussion entre trois cinéastes canadiennes animé par la chroniqueuse culturelle Claudia Hébert.

Diffusé en direct de la page Facebook de Cinéfranco, ainsi que sur CHOQ 105.1 FM, le mardi 24 novembre à 19h, Féminin pluriel : repenser le cinéma de demain se penchera sur la pluralité au sein du cinéma francophone d’ici.

Inégalités socio-économiques

On y entendra Sonia Bonspille Boileau, cinéaste mohawk, auteure et réalisatrice du long-métrage primé Rustic Oracle, Katia Café-Fébrissy, scénariste et réalisatrice franco-caribéenne primée résidant à Toronto, et Gabrielle Boulianne-Tremblay, actrice transgenre et tête d’affiche de Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau.

Le thème «fait écho à la programmation de Cinéfranco 2020 qui invite les cinéphiles à réfléchir sur les questions d’inégalités sociales et économiques. Il donne la parole à des créatrices d’une nouvelle génération qui écrivent l’Histoire en nous racontant leurs histoires.»