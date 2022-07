Musique de la francophonie canadienne: l’été en famille

Le trio accueille le mélomane avec des harmonies vocales et des orchestrations solides. L’énergie contagieuse que l’on a toujours retrouvée en spectacle est palpable, même sur album, du début jusqu’à la fin.

Les pièces maîtresses sont tout d’abord deux complaintes, Dans chaque époque, une pièce dans un style médiéval et La veille de son mariage qui propose des couleurs plus irlandaises. Deux belles relectures sont aussi à noter. M’en revenant (C’est l’aviron) pour son rythme militaire sur trame irlandaise et Je veille et je dors (Au chant de l’alouette) également pour les arrangements musicaux magnifiques.

Ariko y va même d’une reprise d’un classique franco-ontarien, Moi j’viens du Nord un classique du grand Robert Paquette. La pièce titre, Quand on chante, se démarque par son style country folk, ce qui lui donne une chaleur particulière.

Les harmonies de la Saskatchewan

Je vous propose un autre trio et une autre histoire de famille à mettre dans vos écouteurs cet été.

Il y a un peu plus d’un an naissait un nouveau trio dans l’Ouest canadien: La légende de Calamity Jane. Composé des sœurs Campagne (Hart Rouge), Michelle et Annette, et du guitariste du groupe québécois Dans l’Shed, André Lavergne. Le groupe nous proposait alors un premier EP éponyme dans un univers country-folk.