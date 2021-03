La légende de Calamity Jane: les soeurs Campagne célèbrent le Wild West

Le folklore des pionniers et des brigands de l’Ouest canadien et américain inspire le trio musical La légende de Calamity Jane, qui vient de lancer son tout premier EP éponyme de six chansons.

Composé des Fransaskoises Annette et Michelle Campagne (Hart Rouge) et du guitariste gaspésien André Lavergne (Dans L’Shed), le nouveau groupe présente six vignettes de ce Wild West qui a toujours passionné les soeurs Campagne, icônes culturelles des Prairies depuis plus de 30 ans.

Depuis 13 ans, leur festival bilingue Terre Ferme, sur leur ferme familiale en Saskatchewan à 40 kilomètres de la frontière du Montana, est l’événement de la saison dans la province. C’est là qu’a été tourné cet été le vidéoclip de 40 jours et 40 nuits, l’une des six pièces du mini-album.

Spectacle virtuel

«Malgré la pandémie et entre les confinements, notre timing en 2020 a été parfait»: disent-elles en entrevue Zoom à l-express.ca. «On a pu écrire les chansons, les enregistrer (dans le studio d’André Lavergne à Québec) , tourner trois vidéoclips et tourner un spectacle!»