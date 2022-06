Forêts et jardins: profitez de vivre dans une «ville au sein d’un parc»

Si on est propriétaire, on peut demander à ce que la Ville plante un arbre devant chez soi. Mais on peut aussi obtenir de l’aide et des subventions pour planter des arbres sur son terrain, grâce a un partenariat de la ville avec LEAF (Local Enhancement and Appreciation of Forests).

Kim Statham rappelle aussi de simplement protéger les arbres existants, de s’informer sur la valeur de leur présence sur sa propriété, et de penser aux arbres dès qu’on anticipe des travaux.

Même quand on n’est pas propriétaire, on peut participer à l’effort de plantation à Toronto, par exemple en se portant bénévole. La ville est soutenue par 3500 bénévoles chaque année. En 2019, ils ont planté 15 000 arbres et buissons d’espèces natives.

Les précieux ravins de Toronto

Kim Statham suggère a tous de découvrir le système unique de ravins qui parcourt la ville: 300 km de réseau et 11 000 hectares de nature (17% de la ville). Leur bénéfice, en services écologiques et de loisirs, est estimé à 822 millions $ par année.

Un plan stratégique a été élaboré en janvier 2020, et un point d’étape sur son implémentation vient d’être présenté au Conseil municipal.