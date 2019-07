Planter des arbres : toujours utile

Il y aurait suffisamment d’espace sur Terre pour planter 900 millions d’hectares d’arbres, l’équivalent de la superficie des États-Unis.

Selon ceux qui attribuent aux températures et au climat une grande sensibilité au CO 2, un tel projet pharaonique serait sûrement utile pour lutter contre le réchauffement, mais ce ne serait pas encore «la meilleure» des solutions.

Forêts supplémentaires et restaurées

À la base, le travail, paru jeudi dans la revue Science, est presque un exercice mathématique: combien d’arbres supplémentaires notre planète pourrait-elle soutenir?

Le total théorique de 900 millions d’hectares s’ajouterait aux actuels 2,8 milliards d’hectares, si on restaurait à peu près toutes les forêts perdues des derniers siècles, sans grignoter sur les terres agricoles ou les villes.

205 gigatonnes sur 3000