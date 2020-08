Riverdale Perk Café et parc centenaire

En temps de pandémie, les événements qui font annuellement la réputation du parc, Shakespeare in the Ruff et Dusk Dances, ont été annulés pour 2020. Mais Dusk Dances annonce sur son site une version diffusée en direct pour septembre. Quant au Withrow Park Farmers’ Market, il a repris le samedi de 9h à 13h jusqu’en octobre.

Juste au nord du parc Withrow nous attend le quartier grec de la rue Danforth, bardé de terrasses et de petits commerces.

Cette semaine, la chronique hebdomadaire propose la mini-balade #40, tirée de la section #torontourbangems du dernier guide de marche de Nathalie Prézeau: Toronto BEST Urban Strolls. Chaque duo offre deux bonnes raisons pour sortir de chez soi: un point de rencontre sympa et un petit coin caché à explorer non loin de là. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com ou communiquer directement avec l’auteure à [email protected].