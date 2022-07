Le Bastille Day dans le Bentway: gros succès français à Toronto

La Fédération tricolore de Toronto et ses partenaires ont gagné leur pari d’attirer près de 4000 personnes aux activités du «Bastille Day», la fête nationale des Français, pendant toute la journée du samedi 16 juillet dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner à la hauteur de Fort York.

Les visiteurs et les exposants rencontrés par l-express.ca en après-midi, habitués aux publics clairsemés d’autres événements du même genre dans le passé, étaient soulagés, heureux, enthousiastes face à ce succès.

Vitrine de la France

La présidente depuis un peu plus d’un an, Christelle Inacio, qui gère la galerie Corkin, dans le quartier de la Distillerie, indique elle aussi avoir reçu des commentaires élogieux. «Nos administrateurs et nos bénévoles ont accompli un travail formidable», commente-t-elle.

Les visiteurs étaient «moitié-moitié des Torontois anglophones et francophones», estime l’organisatrice. «Notre promotion visait d’abord les anglophones», confirme-t-elle. Parce qu’ils sont très majoritaires à Toronto, mais aussi parce que ce Bastille Day se veut «une vitrine de la France à Toronto».

En plus des concerts à la mezzanine du Bentway jusqu’en fin de soirée (Welcome Soleil, The Ambiance, Laura Anglade, Grégoire Leman, DJ Curator Fly), un marché français offrait une foule de produits aux visiteurs et une kermesse et des jeux ont occupé les enfants et leurs parents. La pétanque y a notamment connu une belle visibilité et conquis de nouveaux adeptes.