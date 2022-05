L’expansion du Centre francophone de Toronto ne ralentit pas

Le Centre francophone de Toronto peine à gérer son expansion et l’augmentation de ses subventions, et va bientôt ajouter une direction des services administratifs et financiers à son organigramme.

Et d’autres programmes majeurs, nécessitant également la création de nouveaux postes de direction, seront lancés très bientôt (notamment dans le domaine du logement social, selon la rumeur).

C’est ce qu’a annoncé la directrice générale Florence Ngenzebuhoro lors de sa «soirée de retrouvailles» des partenaires du Centre, ce vendredi 20 mai dans un hôtel du centre-ville.

Un réseau de partenaires essentiels

Une cinquantaine de partenaires ont répondu présents. Presque toutes les institutions de la francophonie torontoise et ontarienne étaient y représentées: conseils scolaires, collèges et universités, associations communautaires et caritatives, clubs d’activités, médias.

Carol Jolin avait fait le déplacement d’Ottawa. Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a d’ailleurs rappelé qu’il ne se représentera pas au congrès de l’automne du lobby politique des 700 000 Franco-Ontariens: avis aux intéressés.