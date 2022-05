Le Centre francophone va développer les compétences bilingues des immigrants

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) élargit son continuum de services d’emploi en appuyant le perfectionnement des compétences bilingues et l’employabilité des immigrants… à travers la province!

«Cette initiative permettra aux professionnels francophones, formés à l’étranger en administration et dans le domaine de la santé, de développer et maîtriser les compétences langagières nécessaires pour décrocher et maintenir un emploi bilingue», explique la directrice générale Florence Ngenzebuhoro.

Ces professionnels chercheront à «se sentir plus à l’aise dans un milieu professionnel, que ce soit avec les futurs collègues ou superviseurs, et bien évidemment avec des clients et partenaires».

Le programme est en cours de mise en place avec le Collège La Cité. «L’équipe du CFGT travaille dur avec La Cité pour qu’il soit disponible à la communauté avant l’été 2022», indique Aïssa Nauthoo, la cheffe du service d’emploi.

Des emplois bilingues pour les immigrants

C’est un financement de 494 000 $ pour un an, du ministère ontarien du Travail, qui permet au CFGT de lancer ce programme de Développement et d’amélioration de la compétence bilingue en emploi (DACBE).