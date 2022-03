Deux points de services à North York pour le Centre francophone

En plus de son siège social au 555 rue Richmond Ouest au centre-ville, le Centre francophone du Grand Toronto possède six points de services dans la grande région métropolitaine, dont deux à North York.

Le premier se situe 6464 rue Yonge, juste avant Steeles. Il est spécialisé dans les services liés à l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants. Le second, axé sur les soins de santé, se trouve au 5 chemin Fairview Mall, au nord-ouest de Sheppard et de la 404.

Le service d’orientation: «une porte d’entrée»

«Ce service constitue une porte d’entrée qui va permettre à l’intervenant d’évaluer les besoins du client», explique Oureye Seck, coordonnatrice des services des nouveaux arrivants au 6464 rue Yonge.

Ce service permet également d’expliquer aux nouveaux arrivants les ressources qui sont mises à leur disposition. Des sessions d’informations autour du logement ainsi que du droit des locataires sont organisées régulièrement.

«Le Centre dispose d’une aide juridique et s’appuie sur des professionnels pour obtenir des renseignements», met en avant Laurence Makanda, chef d’équipe du service d’orientation.