De l’aide pour l’examen de citoyenneté au Centre francophone

Huit ateliers sont organisés chaque année les samedis entre 10h et 11h30. Les critères d’éligibilité sont larges. Tout le monde est le bienvenu, même ceux qui n’ont pas encore commencé leur procédure de naturalisation. Il suffit de simplement vouloir en apprendre davantage sur le Canada.

Le prochain atelier aura lieu le 26 février. L’inscription s’effectue par courriel: [email protected].

Des visites au programme

Les ateliers se veulent interactifs et commencent souvent par une petite leçon de géographie pour «avoir un feedback des gens et savoir s’ils connaissent le Canada, ses provinces et ses territoires», indique Seydou Boureima, organisateur et responsable de l’engagement civique au CFGT.

Il parcourt ensuite l’histoire du Canada et de ses peuples fondateurs, son gouvernement et assemblées, ses sports nationaux et bien d’autres sujets. Tout au long de l’atelier il propose des simulations de tests et pose des questions à ses élèves.