Le Centre francophone ouvre un nouveau point de services à Scarborough

Le nouveau point de services du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) vient d’ouvrir à Scarborough, au rez-de-chaussée du 2206 de l’avenue Eglinton Est.

C’est la 7e antenne du Centre, qui couvre désormais les grands secteurs de la métropole: le centre-ville (le siège social du 555 Richmond Ouest et la maison historique du 20 Lower Spadina), l’Ouest (Mississauga et l’aéroport Pearson), le Nord (deux points à North York) et l’Est (Scarborough).

«La porte d’entrée des francophones dans le GTA»

Le CGFT est le seul centre francophone multiservices dans le Grand Toronto. Ces nouveaux bureaux ont pour mission d’accueillir les nouveaux arrivants venus à Scarborough.

Comme le rappelle la cheffe des communications et chargée de projets Aline Nizigama, «le CFGT est la porte d’entrée des francophones à Toronto». Ce point de service, financé notamment par le ministère fédéral de l’Immigration, répond aux besoins des francophones «de plus en plus nombreux à Scarborough».

Différents services leur seront proposés à cet endroit. À commencer par l’aide juridique, auprès d’un avocat sur place, sur rendez-vous. Le point de service propose aussi de l’aide à l’emploi grâce à un suivi personnalisé et des programmes d’entrepreneuriat, à l’image du programme «Femmes en Action».